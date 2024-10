“Našim građanimamožemo da ponudimo besplatne kurseve kineskog jezika od strane izvanrednih predavača. Kada se govori o nekoj obrazovnoj saradnji, jezik je itekako važan medijum da vi lakše pristupite svim resursima koji su vam dostupni i verujem da je to dobra polazna osnova za sve one koji žele dalje da se usavršavaju u Kini. Poslednjih godina su kineski univerziteti veoma napredovali na svetskim rang listama kada su u pitanju obrazovne institucije, posebno u oblastima STEM-a. Naša je uloga da budemo medijum i most koji će sve one koji su zainteresovani za korištenje tih obrazovnih kapaciteta koje nudi Kina na neki način podstaći i pomoći im u donošenju odluka i ponuditi osnovna znanja jezika,” dodala je direktorica Instituta Konfucije.