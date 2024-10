- Postoji deo naše javnosti koji BRIKS vidi kao neku vrstu nove alijanse, ali on to nije, niti je ikada eksplicitno tako predstavljen. BRIKS svakako nije vojna alijansa. Da bi neka organizacija postala politička alijansa u suverenom smislu, morala bi biti i vojna alijansa, a to ovde nije slučaj. BRIKS je počeo kao inicijativa za de-dolarizaciju, ali ni to nije ostvareno u apsolutnom smislu. Iako je teško potpuno izbeći dolar kao platežno sredstvo, cilj je bio smanjenje zavisnosti od njega.