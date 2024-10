Do predsedničkih izbora u SAD ostalo je manje od dve nedelje, pa i republikanski kandidat Donald Tramp i njegova demokratska rivalka Kamala Haris nastoje da obezbede što više podrške u poslednjem trenutku, pre sve u sedam ključnih američkih saveznih država koje će odlučiti trku za Belu kuću.

On je tada prošao samo s okrvavljenim uvetom koje je okrznuo metak atentatora, pošto se Tramp u poslednjem trenutku pre pucnja okrenuo i tako ostao živ.

- Kada se prisetim toga shvatam da me je ruka Božija vodila ovde gde sam danas. Moja vera je dobila novo značenje. Želim da mislim da me je Bog sačuvao sa razlogom, a to je da ovu zemlju učinim boljom nego ikada ranije - kazao je Tramp.