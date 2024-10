- Na kraju rata u Ukrajini , kako god to izgledalo, ruska vojska će biti jača nego danas - rekao je Kavoli. Sličnu tezu izneo je i Bruno Kal, šef nemačke spoljne obaveštajne službe , po čijem mišljenju će Rusija do kraja decenije steći sposobnost da izvrši napad na NATO.

Drugi problem vezan za stanje NATO trupa tiče se vojnih budžeta. Od raspada SSSR-a i završetka Hladnog rata, evropske vlade su decenijama preusmeravale sredstva iz vojnih budžeta na socijalne reforme jer se smatralo da više nikada neće biti ratova. Prema američkim stručnjacima koje citira Blumberg, to je dovelo do toga da su se evropske snage NATO-a pretvorile u "Potemkinovu armiju". Iako su se članice NATO-a 2014. složile da povećaju potrošnju na vojno-industrijski kompleks na dva odsto svog BDP-a do 2024. godine, do prošle godine je samo deset od 32 članice alijanse ispunilo taj uslov. Ove godine njihov broj je porastao na 23, ali to je ipak premalo.