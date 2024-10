Kirgistan: Avion je uklonjen iz našeg registra aviona

Zgužvana bezbednosna kartica na mestu pada sugeriše da je avionom upravljala kompanija New Way Cargo iz Kirgistana .

Međutim, Zurakan Kadirova iz New Way Carga izjavila je za Associated Press da je ugovor njene kompanije o rentiranju aviona istekao krajem prošle godine.