Svemirska stena, koja je bila 200 puta veća od one koja je uništila dinosauruse, udarila je u Zemlju dok je još bila u povojima, pre tri milijarde godina.

Naučnici su došli do mesta udara u Južnoj Africi kako bi uzeli uzorke stena i bolje razumeli što se dogodilo. Pronašli su dokaze da veliki udari asteroida nisu doneli samo uništenje nego su i pomogli razvoju ranog života na Zemlji, piše Bi-Bi-Si.

Meteorit S2 bio je mnogo veći od svemirskog kamena koji nam je najpoznatiji. Onaj koji je doveo do izumiranja dinosaurusa pre 66 miliona godina bio je širok oko 10 km. Ali S2 je bio širok 40-60 km i njegova masa je bila 50-200 puta veća.

Udario je u Zemlju dok je još bila u ranim godinama i izgledala je bitno drugačije. Bio je to vodeni svet sa samo nekoliko kontinenata koji su štrčali iz mora. Život je bio vrlo jednostavan - mikroorganizmi sastavljeni od pojedinačnih stanica.

Mesto udara u istočnom Barberton Grenbeltu jedno je od najstarijih mesta na Zemlji s ostacima meteorita. Profesorka Drabon obišla je to mesto tri puta sa svojim kolegama.

Sva ta energija proizvela je ogromne količine toplote, koja je prokuvala okeane uzrokujući isparavanje i do desetak metara vode. Takođe je povećala temperaturu vazduha do 100 stepeni Celzijusa.

- Život ne samo da je bio otporan već se zapravo brzo oporavio i napredovao. To je kao kad ujutro perete zube. To ubija 99.9% bakterija, ali do večeri se sve vrate, kaže Drabon.