Istovremeno, Lange naglašava: „Ne treba automatski izvoditi zaključak iz informacija koje trenutno kruže da 12.000 severnokorejskih vojnika ratuje rame uz rame s Rusima u rovovima u Ukrajini. To nije ono što se do sada može videti."

„Šta tačno rade tamo? To ćemo još videti. Ako nameravaju da učestvuju u ovom ratu u ime Rusije, onda je to veoma, veoma ozbiljan problem", rekao je on u Rimu.

Evropa će takođe verovatno čekati rezultate izbora u SAD 5. novembra, smatra stručnjak MSC-a Lange: „Trenutno ne vidim da se velike države u Evropi okupljaju kako bi razvile zajedničku strategiju. Šta želimo postići u Ukrajini? Šta ćemo preduzeti protiv same Rusije i njenih podržavalaca? I kako ćemo zajedno delovati? To je ono što je sada potrebno", zaključuje Lange.

To što Evropa do sada nije reagovala na navodno slanje severnokorejskih trupa smatra se „fatalnim propustom", kaže Roderih Kizeveter (CDU). On ističe da je hitno potrebna ujedinjena i odlučna reakcija snage i odvraćanja. „Mnoge evropske države to žele već dugo. Na prvom mestu, Nemačka konačno mora promeniti svoj stav", rekao je on za DW. Kizeveter je ponovio zahteve da se ukinu ograničenja dometa za isporučeno oružje, da se Ukrajini obezbede dodatni moćni sistemi i da se uputi poziv za članstvo u NATO.