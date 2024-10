Visoko na brdu iznad glavnog grada nalazi se dvorac. Izvan zidova patroliraju stražari. S osmatračnica se pruža veličanstven pogled na grad. U daljini na zapadu je Crno more, a iza njega Evropa. Na severu, preko planina, Rusija. Dvorac pripada jednom od najbogatijih svetskih oligarha.

Mnogi se pitaju kako je Ivanišvili - bivši metalski i bankarski mogul sa snažnim vezama u Moskvi - došao do tolike moći u zemlji poznatoj po revolucionarnom duhu.

U ranim danima svog uspona Ivanišvili se trudio da pokaže filantropiju i navodno je donirao blizu milijardu dolara, lično finansirajući javnu infrastrukturu poput puteva, parkova i crkvi. Kako je vreme odmicalo, Gruzijski san je postao manje politička stranka, a više produžetak Ivanišvilijevih dubokih džepova i njegove sposobnosti da sve to oduzme. Uz pristup javnoj blagajni i kontrolu nad ključnim industrijama, mnogi glasači svoj život duguju Ivanišviliju i njegovom užem krugu.

Suzavcem i palicama na mirne građane Iz noći u noć tokom leta snage bezbednosti su koristile suzavac i palice protiv mirnih građana, hapsile i premlaćivale organizatore protesta. Čelnici civilnog društva kažu da će nova pravila marginalizirati njihove organizacije ili dovesti do njihovog zatvaranja, kao što je bio slučaj u Rusiji.

"On radi samo za sebe"

Bivši gruzijski premijer Giorgi Gaharija kaže da je ključ razumevanja Ivanišvilija - a time i budućnosti zemlje - jednostavan: "Ivanišvili nije proamerički, nije proevropski, nije proruski ni prokineski. Nažalost, ni on nije progruzijski orijentisan. On radi samo za sebe."