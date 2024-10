Upozoreno je da je svet na pravom putu porasta temperature od 2,6°C do 3,1°C , u zavisnosti od toga koliko je trenutno obećanih klimatskih akcija ostvareno. Upozorenje dolazi uoči ovogodišnjih pregovora UN "Cop29" u Bakuu, u Azerbejdžanu bogatom fosilnim gorivima — gde će se nacije suočiti sa pozivima da se dogovore o hrabrijim akcijama za povećanje finansija za zemlje u razvoju, kako bi se uhvatile u koštac sa klimatskim promenama .

- Ili će lideri premostiti jaz u emisijama, ili ćemo bezglavo pasti u klimatsku katastrofu – sa najsiromašnijim i najranjivijim koji najviše pate - rekao je on.

Nacije su postavile akcione planove na nivou zemalja, poznate kao nacionalno utvrđeni doprinosi (NDC), za postizanje pariskih ciljeva, kroz smanjenje emisija iz aktivnosti kao što su sagorevanje fosilnih goriva i stvaranje ili obnavljanje staništa kao što su šume za hvatanje ugljenika, do 2030. godine. Ali, dok se zemlje spremaju da podnesu sledeći set planova za akciju do 2035. godine u narednih nekoliko meseci, UNEP upozorava da cilj sprečavanja opasnog zagrevanja izmiče van domašaja.

Svet se suočava sa dugoročnim globalnim zagrevanjem od 3,1°C na osnovu trenutne politike, pa čak i ako zemlje ispune svoje klimatske planove do 2030. godine, to bi dovelo do porasta temperature od 2,6°C-2,8°C, navodi se u izveštaju.