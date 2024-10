Vojnik IDF-a je otkrio da je njegova jedinica uhapsila dvojicu Palestinaca s jasnom namerom da ih iskoristi kao živi štit tokom prolaska kroz opasna područja, naglašavajući da je to uobičajena praksa među izraelskim jedinicama u Gazi.

„Rekli smo im da uđu u zgradu ispred nas. Ako ima mina, one će eksplodirati na njima, a ne na nama“, izjavio je on za Si-En-En.

Si-En-En je naveo da za sada nije jasno koliko je ovaj zločin rasprostranjen, ali svedočenja ukazuju na to da se često vrši u Pojasu Gaze, a posebno na severu enklave, kao i u Kan Junisu i Rafi.

On je dodao se na proleće jedan obaveštajac pojavio sa dvojicom palestinskih zarobljenika, 16-godišnjim dečakom i 20-godišnjim muškarcem, i rekao vojnicima da ih koriste kao živi štit pre nego što uđu u zgrade.

“To je prilično šokantno, ali posle nekoliko meseci u Gazi ne razmišljate jasno“, rekao je vojnik. Vojnik je rekao da su on i njegovi saborci odbili da nastave sa ovom praksom posle dva dana i da su se zbog toga sukobili sa komandantom.

On navodi da, pošto su Palestinci oslobođeni, to ukazuje da nisu bili pripadnici Hamasa, uprkos prvobitnoj tvrdnji obaveštajca koji ih je zarobio.

„Tražili bi od nas da radimo stvari poput: ‘Pomeri ovaj tepih,’ govoreći da traže tunele. ‘Snimaj ispod stepenica,’ rekli bi. Ako bi nešto pronašli, tražili bi od nas da to iznesemo napolje. Na primer, tražili su da iznesemo stvari iz kuće, da očistimo ovde, pomaknemo sofu, otvorimo frižider ili ormar“, istakao je Sad.

“Bio sam vezanih ruku i nosio samo donji veš. Koristili su me kao živi štit, uvodeći me u srušene kuće, mesta koja su mogla da budu opasna ili sadrže mine“, rekao je on.