"Sada postoje problemi sa kvalitetom, a deo opreme možda nije najnoviji, ali to se odnosi samo na kopnene snage. Rusija ima plan za obnovu tih snaga i njihovo raspoređivanje na granice NATO. To je plan koji su javno najavili i o kojem su govorili, i nešto što moramo shvatiti vrlo ozbiljno,“ naglasio je on.