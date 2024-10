- Sedmog oktobra nisam oklevao jer su moji zemljaci ubijeni i shvatio sam da postoji potreba da se spasu. Još uvek postoji potreba da se spasu, što izraelska vlada ne smatra hitnim - rekao je on za CNN u telefonskom intervjuu.

Pošto je ovog leta završio svoju drugu rundu službe u Gazi, odlučio je da više neće odgovarati na pozive. Smatrao je da je vojna akcija u nekim slučajevima opravdana, ali da je treba koristiti samo kao sredstvo za postizanje diplomatskih rešenja koja vode ka miru. On nije verovao u volju izraelske vlade da to postigne, uprkos tome što je razaranje u Gazi postalo sve teže, što utiče i na živote Palestinaca i na živote izraelskih talaca.

- Doveli su me u strašnu situaciju. Osećam se izdanim od strane sopstvene vlade - rekao je Vilk. I u tome nije sam.

Uprkos tome što su neki od njegovih drugova imali ekstremne stavove koje je bilo teško tolerisati, Kreš je verovao da su dobri ljudi, što je njegovu odluku činilo veoma teškom i usamljenom. Potpisivanjem pisma on ne želi da obeshrabri druge da služe, rekao je Kreš, već da podrži one koji su već odlučili da to ne čine, a mi još uvek nismo sklopili dogovor o taocima, ali smo se dogovorili Dogovor ne znači da sam iznenada spreman da se vratim, potrebno je mnogo više da se izleče problemi rekao je Kreš.