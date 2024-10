Državna propaganda zvuči kao ruska ili kineska: Sjedinjene Države su krive za to što Pjongjang sve više koristi ratnu retoriku, dok se on navodno samo brani od „imperijalističkog neprijatelja“.

Time želi da poboljša položaj Severne Koreje na Korejskom poluostrvu i u međunarodnim odnosima. I Peking i Moskva bi to morali shvatiti kao opasnost.

Reagujući na to, Seul je pozvao ruskog ambasadora na razgovor i zahtevao da trupe iz Severne Koreje napuste Rusiju. Ali, može se očekivati da Moskva neće udovoljiti tom zahtevu.

Gubitnik trenutne situacije u osovini diktatura, koja od Moskve preko Pekinga vodi do Pjongjanga i Teherana, jeste Narodna Republika Kina.

Si Đinping ulaže sve karte u taj opasni savez, u čijem stvaranju je i sam učestvovao. On se nada da će slabljenjem zajedničkih neprijatelja, dakle slobodarsko-demokratskog sveta, izvući korist, a da pri tom sam ne pretrpi štetu.

Ali ta računica bi mogla biti neostvariva sa nepredvidivim Kimom. Ako Severna Koreja nastavi da provocira Južnu Koreju i dođe do vojne eskalacije, Kina bi morala zauzeti stav i ne bi se više mogla ponašati neutralno, kao što je to uobičajeno.

To mu pruža izvesnu zaštitu od američkih napada i garantuje vladavinu njegove klike. Ničega se Kim više ne boji nego promene režima, i to je verovatno glavni razlog što je povezan sa Sijem i Putinom. Napeto stanje na Korejskom poluostrvu on koristi da zbijanje sopstvenih redova.