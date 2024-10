Svaki put sam oduševljen s kakvim gostoprimstvom sam u Beogradu dočekan. Reakcija publike u sali me je uverila da govorimo o zajedničkim problemima i temama - rekao je Mihalkov.

Neizostavno pitanje je bilo i rat u Ukrajini, a reditelj je podelio svoj stav o mogućem kraju sukoba, kao i uzrocima koji su doveli do njega.

- Ljubav podrazumeva praštanje. Za mnoge smo krivci mi Rusi. Jeljcin je rasturio tu zemlju. On je pozvao Buša i rekao da je pobedio Gorbačova. Tužno je kad se na čelu neke zemlje nađe čovek s mentalitetom direktora fabrike. Uvek smo mi Rusi bili kao starija braća Ukrajincima. Od raspada te velike države porasle su dve generacije koje ne žele da shvate da su Rusi i Ukrajinci jedan narod. Dogodilo se to što se dogodilo. Malo ko u savremenom svetu želi da shvati da bi rat, da mi nismo učinili taj korak, bio na našim vratima. Video sam dokumenta. Do rata je moralo doći. Mi moramo da uništimo nacizam... Biti i ne biti.. Mislim na ceo slovenski svet. Naša budućnost zavisi od nas samih. Svaki rat se završi pregovorima, ali više nikad neće biti kao što je bilo pre - izjavio je reditelj.