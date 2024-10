Iako u početku nije bila sigurna u to, njena odlučnost je ojačala čim ga je odvela medicinska sestra. Odvezla se taksijem do obližnjeg vinograda, gde se sakrila dok je pozivala agenciju iznajmljivanje automobila.

Prestravljena, koristila je ovo vozilo da se odveze do Daejeona, gde je napustila vozilo i otišla drugim taksijem do Seula, smestivši se u motel u srcu velike metropole. Tamo je pozvala prijatelja i zamolila ga da to prijavi policiji, previše uplašena da to sama učini.