Na pitanje da li bi Srbija danas bila vodeći inovacijski centar u regionu bez podrške Kine, Čadež odgovara da ne bi. Zahvalan je za sve ono što je Kina do sada pružila Srbiji. Takođe smatra da bi i zemlje regiona mogle ostvariti veće benefite ukoliko se okrenu ka prijateljstvu sa Kinom.

„Ono što karakteriše nas Evropljane, da tako kažem, jeste da često ne verujemo u sebe, često ne verujemo da su promene moguće brzo, ako se zaista tome posvetimo… Često imamo ono ma dobro ko će sada to, to je nemoguće. Ono što je Kina donela nama i što smo naučili jeste – moguće je“, kaže Čadež.