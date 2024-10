- Atmosfera je poslednjih godina jako užarena, pogotovo zbog smanjenja vere u institucije na Zapadu. To nije ništa novo, to se dešavalo i sedamdesetih godina. Liberalni sistemi uvek izgledaju kao da su u haosu, ali to je haos koji rešava probleme, dok diktature deluju mirno i odlično, ali kada tamo dođe do promena, sistem se slomi - rekao je Đokić.