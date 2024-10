" Ovo nisu obični severnokorejski vojnici , od kojih većina nikada nije prošla odgovarajuću borbenu obuku", rekao je Go Mjong-hjun, viši saradnik južnokorejskog Državnog instituta za strategiju nacionalne bezbednosti u Seulu.

Temelji današnje severnokorejske specijalne jedinice postavljeni su u drugoj polovini 1960-ih godina, desetak godina nakon potpisivanja primirja između Severne (DPRK) i Južne Koreje (ROK), kojim su zaustavljeni veći sukobi i smatra se neslužbenim krajem Korejskog rata, iako on službeno nikad nije završio.

U drugoj polovini 1960-ih, ona je izvela više od hiljadu operacija na teritoriju Južne Koreje, od kojih su najpoznatije one iz 1968. U januaru te godine 26 pripadnika Jedinice 124 provuklo se kroz DMZ i krenulo prema stotinak kilometara udaljenom Seulu sa zadatkom da ubiju tadašnjeg južnokorejskog predsednika Park Čung-heja u njegovoj rezidenciji Plavoj kući, a sekundarni cilj bila je zgrada američke ambasade. Severnokorejski specijalci obukli su južnokorejske uniforme, ali ih je vlastima odao lokalni stanovnik koji je, po njihovom ponašanju, zaključio da nisu pripadnici južnokorejske vojske.

U isto vreme, takođe u januaru 1968., specijalci DPRK zarobili su američki ratni brod USS Pueblo za špijunažu u međunarodnim vodama blizu Severne Koreje. Jedan američki mornar je smrtno stradao, a ostalih 82 bili su zarobljeni do kraja godine. Iako je posada vraćena u SAD za Božić te godine, brod je do danas ostao u Severnoj Koreji kao trofej i muzejski eksponat, a incident je ostao zapamćen kao jedan od najsramotnijih za američku mornaricu.

Smatra se da su u rat Rusije i Ukrajine poslati upravo najelitniji pripadnici Olujnog korpusa, a on se inače sastoji od deset brigada i vuče korene iz 8. korpusa za specijalne namene iz 1960-ih godina, nastalog nakon što je rasformirana Jedinica 124 zbog neuspelog iskrcavanja između sela Ulčin i Samčeok. Sedište jedinice nalazi se u mestu Tokčon u centralnom delu Severne Koreje.

Na Zapadu se smatra da severnokorejski vojnici, iako su motivisani i uvežbani, imaju više nedostataka u odnosu na one zapadne, posebno specijalne jedinice, a jedan od glavnih je izostanak napredne vojne opreme. No s obzirom na to da Severna Koreja nije izvodila veće vojne operacije 50-ak godina, svi zaključci su na nivou procene. Kako će se severnokorejski vojnici stvarno ponašati i kako će se u eventualnim borbama snaći vojska koja je više od 70 godina pripremana i indoktrinirana za drugačiju vrstu rata, na drugačijem terenu i s drugim ciljevima, tek će se videti ako se uključe u borbe s ukrajinskim vojnicima.