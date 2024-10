U ruskom gradu Kazanju je od 22. do 24. oktobra održan samit BRIKS-a. Glavni grad Tatarstana je postao domaćin najvećeg sastanka svetskih čelnika u Ruskoj Federaciji od početka rata u Ukrajini.

Okupio je čelnike devet zemalja učesnica, osim predsednika Brazila Luiza Inacija Lule, koji nije prisustvovao zbog zdravstvenih razloga. Doduše, neki analitičari smatraju da je to bio samo izgovor za predsednika Brazila.

Dok govori o budućnosti i novom Pokretu nesvrstanih, Moskva pumpa BRIKS antizapadnim sadržajem. To nije prošlo nezapaženo od strane nekih trenutnih, ali i nekih potencijalnih novih članica BRIKS-a. Ali činjenicu da je do velikog formalnog širenja BRIKS-a došlo nakon što je Rusija pokrenula rat u Ukrajini Moskva tumači kao podršku njenim akcijama. Ili barem to tako prikazuje.