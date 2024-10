To je sjajno pitanje, jer je ovo veoma delikatno vreme, zbog mnogih izbora koji se održavaju u ovom trenutku širom sveta. Iznenađenja mogu da se dogode, a dezinformacije dolaze sa svih strana, naročito od Rusije ili Kine. Dele se i informacije koje predstavljaju kandidate u negativnom svetlu. Poenta je da su ovi izbori jako blizu, pa je jako bitno navesti glasače da izađu na glasanje, međutim, tu se pojavljuju razne taktike. To su pokušaji da se ljudi odvrate od glasanja za jednu opciju. Oba kandidata postaju sve nezgodnija i nezgodnija jedno prema drugom.

Znate, ne bih rekla da su mediji podeljeni. Imamo tradicionalne medije, Njujork tajms, LA tajms, koji u dobroj meri poštuju pravila dobrog novinarstva. Nažalost, od pojavljivanja interneta, imamo veliki onlajn ekosistem, koji zaista nije novinarstvo. On predstavlja poglede krajnje desnice i to nije novinarstvo. Tu se vidi kako ljudi pristupaju informacijama u Americi. Ljudi desnih pogleda žive u svom mehuru, ljudi s leva prate više tradicionalne medije, za koje smatram da rade sjajan posao.

Vlasnik, uglavnom kroz urednike daje ili ne daje podršku određenom kandidatu. Recimo, USA tudej tradicionalno ne podržava nikoga. Ali, 2020. godine podržali su Bajdena jer su osetili da je Tramp pretnja demokratiji, pa su imali potrebu da se oglase i kažu nešto. S druge strane, posmatrali smo uticaj koji mediji imaju na izbore, maltene od postanka SAD. Došli smo do zaključka da podrška medija određenom kandidatu ne utiče na krajnji ishod izbora. Smatram da je to što Vašington post nije podržao kandidata jako loš znak.

Ukoliko Tramp pobedi na izborima, biću jako tužna, jer je to pokazatelj da dezinformacije pobeđuju. Ali možda će to biti i dobar momenat da se suočimo sa problemom dezinformacija, jer smo dozvolili da previše dezinformacija cirkuliše pred ove izbore, i to ima prevelik uticaj na izbore. Demokrate će u tom slučaju morati da se regrupišu, shvate šta nije u redu i urade nešto drugo. Njena slaba tačka i slaba tačka demokrata, bilo je to što nisu uradili dobar posao kad su u pitanju ljudi koji nisu visoko obrazovani, ljudi koji predstavljaju veliki deo populacije. Ukoliko Kamala pobedi, verujem da će američka javnost shvatiti da, bez obzira da li ste republikanac ili demokrata, bitno je da glasamo za nekoga ko poštuje demokratske vrednosti. Nadam se da će to biti znak da su Amerikanci zabrinuti zbog toga, i da, bez obzira voleli Kamalinu politiku ili ne, žele da sačuvaju našu demokratiju.