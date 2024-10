Pošto je francuski diplomatski kor napustila 2004. godine, politički se angažovala u Gruziji na poziv tadašnjeg predsednika Mihaila Sakašvilija. Postala je prva žena na mestu ministra spoljnih poslova u zemlji, gde je služila od 2004. do 2005. godine. Međutim, njena ministarska karijera bila je obeležena konfliktima sa članovima Parlamenta i kritikama gruzijskih diplomata, zbog čega ju je premijer Zurab Nogaideli povukao sa funkcije. Iako je napustila francusku diplomatsku službu, gde je i kao ministarka primala platu, najavila je da će nastaviti politički rad u Gruziji.

Zurabišvili se zatim pridružila opoziciji, ali nije imala značajnijeg uspeha. Godine 2010. privremeno napušta politiku i zemlju, nakon imenovanja za koordinatora UN panela za Iran. Tri godine kasnije vratila se u Gruziju i kandidovala na predsedničkim izborima, no kandidatura joj je odbijena zbog dvojnog državljanstva.

Salome Zurabišvili se snažno zalaže za evropski put Gruzije, što je i istakla u nedavnom intervjuu za Euronews, gde je parlamentarne izbore u oktobru opisala kao „referendum o Evropi“. „Kroz izbore ćemo imati priliku da se vratimo na evropski put. To neće biti obični izbori; to će biti izbori na kojima ćemo zaustaviti ovo skretanje s puta,“ naglasila je Zurabišvili. Smatra da Gruzija mora jasno izraziti volju za integracijom sa Evropom, i to kroz demokratske procese poput predstojećih izbora.