Ubrzo je i Bela kuća objavila transkript tog poziva u kojem je piše da je Bajden rekao "Jedino đubre koje vidim da pluta je od njegovog (Trampovog) pristalice" ("The only garbage I see floating out there is his supporter's”) i gde je korišćen apostrof iza imenice u jednini u funkciji posesiva kako bi se pokazalo da se misli samo na komičara, a ne na sve Trampove pristalice.