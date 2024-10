Prema nemačkom zavodu za statistiku, ove godine je do kraja jula rođeno oko 392.000 beba – na gotovo 83,5 miliona stanovnika. To je tri odsto manje nego u istom periodu prošle godine, što znači da se nastavio trend koji je počeo 2022.

Posebno je zanimljivo to što se činilo da se u Nemačkoj stanje popravlja: 2013. je bilo 682.000 beba, 2015. već 737.000, a 2016. je to već bilo negde oko 800.000. Još 2021. je bilo 795.500 parova roditelja koji su kupovali pelene za bebu, ali onda se trend opet preokrenuo. Dok je u tim danima bilo i dalje više od devet beba na 1.000 stanovnika, sad ih je samo 8,2 – čak i manje nego pre deset, petnaest godina.

„Pitanje o deci koje se ogleda u natalitetu drastično se promenilo u poslednje tri godine“, kaže Joahim Ragnic iz predstavništva instituta ifo u Drezdenu. „Očigledno je to najpre bila pandemija korone, onda rat u Ukrajini, a onda i manji prihodi porodica. Mnoge mlade parove to je nateralo da odlože svoju želju da imaju decu.“ Naravno da je odluka o deci privatna stvar i da ekonomisti mogu samo da pretpostavljaju koji su razlozi, ali isto tako je i kod tog pitanja važan odnos troška i koristi: prema njihovim procenama, za porodicu jedno dete znači trošak od oko 180.000 evra. Zato je stvar politike da „ili poveća korist ili smanji trošak“ za mališane.

Šta se uopšte može učiniti pa da se porodice navedu da imaju više dece? Joahim Ragnic smatra da bi trebalo da se promeni kompletan način razmišljanja u društvu. A tu su i političari koji bi trebalo da se sete pravog odgovora. No, bez obzira na sve – pa čak i da se već sutra nešto mudro odluči – već po prirodi stvari se tu neće promeniti preko noći: „Sve to može da ima neku ulogu samo na duži rok, ništa kratkoročno. Bez obzira na to kojim putem se bude krenulo, do promene može da dođe tek veoma, veoma polako.“