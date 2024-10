Istražitelji su prikupili na desetine dokumenata u kojima se navode tačna mesta za fotografisanje, koje informacije treba da prikupe i koliko će novca dobiti za to.

Eksperti navode tri uobičajena motiva za špijunažu: ideologiju, novac i pritisak. U slučaju Irana, veruje da je glavni podsticaj finansijski, ali ne samo on.

"U slučaju Irana, pretpostavljam da to nije ideologija, niti pritisak. To je novac — ono što Iranci nude", tvrdi profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Haifi Uri Bar-Josep.

Međutim, malo je verovatno da će Iran uspešno regrutovati dobro integrisane Izraelce, odnosno one koji su rođeni u Izraelu i one koji su služili izraelsku vojsku.

Stručnjaci to porede sa slučajevima u SAD, gde su strane obaveštajne agencije uspevale da regrutuju čak i agente FBI i CIA isključivo radi finansijske dobiti, iako su oni prošli sve bezbednosne provere.

Ako je moglo da se dogoditi da Amerikanci rade za Ruse ili Kineze, moguće je da se to dogodi i Izraelcima.

Oni koji su prošli kroz proces imigracije u Izrael kažu da sve što je interesovalo Izraelce jeste da li su oni Jevreji, i to je bilo to. Danas to više nije dovoljno, smatraju stručnjaci.