Nezavisni ruski istraživački medij Agentstvo primetio je da su u decembru 2022. Kušnirenko i aktivisti iz regionalnog "Veća očeva", čiji je on član, organizovali javno uništavanje knjiga. Ciljani radovi Elene Prokaševe (Elena Malisova) i Ekaterine Dudko (Katja Selvanova), bili su "Leto u crvenom šalu" i "Ćutanje lastavice" - serija fikcije o odrastanju koja istražuje LGBTQ+ teme u kontekstu Sovjetskog Saveza. Aktivisti su otkupili celokupnu zalihu knjiga iz lokalne knjižare za svoj čin uništenja. Kušnirenko je tada komentarisao da mu je "drago da pridonese spašavanju naše mladosti, naše civilizacije... od lažnih zapadnih vrednosti". U video snimku, on je pocepao knjigu govoreći: "Srećan sam što to radim. Sve je to odvratno, jadno i nema tome mesta u Rusiji".