Ogloblin je u pritvoru zbog navodnog primanja mita u vrednosti od 10 miliona rubalja (103.000 dolara) od telekomunikacione kompanije da bi obezbedio ugovore sa Ministarstvom odbrane, saopštio je Istražni komitet Rusije, a prenosi poslovni list Komersant. Inače, on je već u februaru 2022. godine osuđen na četiri i po godine zbog pronevere po drugim optužbama, ali je prevremeno pušten nakon što je svedočio protiv svog bivšeg pretpostavljenog Vadima Šamarina, koji je bio zamjenik načelnika ruskog Generalštaba. A drugo hapšenje Ogloblina usledilo je nakon što je Šamarin svedočio protiv njega, navodi Komersant, a prenosi Njuzvik.

Šamarin je optužen za primanje mita od kompanije Permski telefonski zavod Telta. On je navodno podelio mito sa Ogloblinom, što je obelodanio kao deo nagodbe sa istražiteljima, navodi Komersant. Ukrajinski portal Novi glas Ukrajine preneo je da je Šamarin možda želeo da se osveti svom bivšem podređenom.

„U međuvremenu, Šojgu je prilično izolovan u NSC, držan je na uzici i ne može da dovede svoje ljude. Niko nije sasvim siguran šta on zapravo radi. Sledeće godine će napuniti 70 godina, što bi bilo dobro vreme da Putin hvala mu na njegovoj službi", dodao je on.

Za sada nema znakova generalštabne čistke ili akcije protiv ličnosti poput komandanta ruskih snaga u Ukrajini i načelnika ruskog Generalštaba Valerija Gerasimova. Gerasimov će sledeće godine takođe napuniti 70 godina, ali Putin do sada nije pokazao znake da ga se otarasimo“, dodao je Forman.