Nemački javni servis ocenjuje da NATO želi da postane „otporan na Trampa“, ali se pita da li je to zaista moguće?

Prozvanom se verovatno osećala nemačka kancelarka Angela Merkel, jer su izdaci Nemačke za odbranu neposredno pre toga dostigli tek oko 1,2 procenta bruto domaćeg proizvoda, što je daleko od dogovorenog cilja od dva procenta. Tramp nije prestajao sa kritikom, rekavši da je to „vrlo, vrlo direktno" izložio generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu. Merkel je to to kiselo slušala.