- Trend podrške Trampu u ovom trenutku je veoma realan. To je elektorski sistem koji nije isti kao kod nas. Čak i ako u ukupnom zbiru imate više glasova, to ne znači da ćete dobiti izbore, a samim tim situacija na osnovu istraživanja nije toliko čitljiva.

- Poenta je što ne postoji kvalitetna komunikacija između Rusije i SAD-a. Postoje mogućnosti da bi Tramp bio otvoreniji i konkretniji prema njima u budućnosti. Rusiji ne odgovara ova vrsta kontinuiteta politike jer to znači produžavanje rata do nedogledi.

- Trampu je tokom prethodne predizborne kampanje suspendovano pravo slobode govora kao jedno od osnovnih prava. U finišu izborne trke bio je suspendovan sa skoro svih platformi putem kojih je mogao da se obraća narodu. Na društvenim mrežama kada nešto kažete to može doći do ogromnog broja ljudi, a to je Trampu bilo suspendovano kao mogućnost. Kada doživite vrstu nepravde poput ove dobijete i odrđenu zaleđinu, odnosno dodatnu podršku, a to je u ovom trenutku ključan deo njegovog uspeha koji se očekuje - rekao je Barac.