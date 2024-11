Aleksij Breht , vršilac dužnosti generalnog direktora nacionalnog mrežnog operatera Ukrenergo, upozorio je da kontinuirano masovno granatiranje infrastrukture , prenosne mreže i energetskih objekata u zemlji znači da bi dnevna ograničenja potrošnje električne energije ove zime mogla da potraju i do osam sati.

State Emergency Service of Ukrai / AFP / Profimedia

State Emergency Service of Ukrai / AFP / Profimedia

- Obim štete od ruskih raketnih udara na elektrane je toliko veliki da se ne mogu popraviti u bliskoj budućnosti, a neke možda nikada neće biti obnovljene - rekao je on.

- Tempo ruskog napredovanja je veći nego ranije ove ili 2023. godine . Vrlo je jasno da ovog puta više nije tako lako ukrajinskom rukovodstvu da okrivi sporost isporuka zapadne pomoći i da zatraži više oružja, posebno sa veoma nepredvidivim ishodom izbora u SAD - kazao je on.

- To je više kombinovani problem sada kada Ukrajina ne može da prikupi dovoljno ljudi da se bore na frontu — kao i odložene isporuke oružja - rekao je Šlegel, i dodao: "Zapravo je problem dovesti ljude na prve linije fronta da koriste oružje koje je stiglo".

- Tramp je vrlo jasno rekao da misli da je Ukrajina odgovorna za početak rata, kao i da bi želeo da to reši veoma brzo - rekao je Šlegel, i istakao da nije sasvim jasno ni šta bi značila pobeda Kamale Haris .

- Ne dozvoljavamo Ukrajincima da iskoriste do maksimuma sisteme koji su im predati - rekao je on. "To ima implikacije po ukrajinsku bezbednost i očigledno je da bi izbori mogli da nagoveste dramatičnu promenu podrške".