Bez obzira na to da li će Kamala Haris ili Donald Tramp pobediti na predsedničkim izborima u SAD, ishod će imati značajan uticaj na Nemačku. Koji su to ključni aspekti od posebne važnosti za Nemačku?

Prvo: Kamala Haris je jasni favorit nemačke vlade, koja se nada nastavku bliskih transatlantskih odnosa i multilateralizma pod njenim vođstvom. Osim toga, i velika većina nemačke javnosti podržava Haris, to pokazuje i najnovija anketa ARD-Dojčlandtrend.

Kamala Haris nikada nije dovela u pitanje podršku Ukrajini, izjavivši da će SAD ostati „čvrsto na strani Ukrajine i naših NATO saveznika sve dok je to potrebno". Baš tako je to uvek iznova formulisao i kancelar Olaf Šolc.

S druge strane, Tramp zagovara brzo okončanje rata, što bi verovatno značilo da bi Ukrajina morala da se odrekne dela teritorija pod ruskom okupacijom. No, kako bi američka politika prema Ukrajini izgledala pod Trampom, nije jasno, ističe stručnjak za bezbednost Niko Lange. „Ne možemo reći da će Donald Tramp, ako pobedi, prodati Ukrajinu. Posebnost Donalda Trampa je u tome što nije predvidiv."

Niko Lange i u ovom slučaju kaže da treba izbeći crno-belo razmišljanje: „Ako ne gledamo samo na Ukrajinu, već na evropsku bezbednost u celini, postoji razlog za pretpostavku da bi Evropljanima bilo nešto lakše i predvidljivije ako pobedi Haris. Ali treba reći da je neophodnost da Evropljani više učine za sopstvenu bezbednost prisutna u oba slučaja i da se to ne može izbeći."

Tramp je u slučaju pobede na izborima najavio carinu od 60 procenata na uvoz iz Kine i 20 procenata na uvoz iz ostatka sveta. To bi nemačke proizvode u SAD učinilo znatno skupljim. Posebno bi bili pogođeni automobilska i farmaceutska industrija.

Prema navodima u jednoj Ifo studiji, samo Trampova najavljena carina mogla bi smanjiti nemački izvoz u SAD za skoro 15 procenata. A to nije sve: mogu se očekivati i indirektni efekti carinskih barijera na Nemačku. „Može se pretpostaviti da će trgovinski partneri, odnosno Kina, reagovati", kaže Baur za DW, „i to je možda najveći strah, da upadnemo u spiralu eskalacije, u kojoj bi zatim došlo do globalnog trgovinskog rata", kaže Andreas Baur iz Ifo instituta.