Mark Brnović, Amerikanac srpskog porekla i član Republikanske partije koji je do prošle godine bio Državni tužilac Arizone, dao je ekskluzivni intervju za Kurir pred sutrašnje predsedničke izbore u SAD.

On je nakon predsedničkih izbora 2020. vodio istragu rezultata glasanja u Arizoni, nakon koje ga je Donald Tramp, bivši američki predsednik i aktuelni republikanski kandidat za Belu kuću, kritikovao što nije tražio njihovo poništavanje.

Uprkos tome Brnović je i dalje u kontaktu sa Trampom i za naš list je govorio o šansama nakadašnjeg šefa Bele kuće da porazi Kamalu Haris, američku potpredsednicu i kandidatkinju Demokratske partije, kao i o Srbima u Americi i izbornim problemima koji bi ponovo mogli da se pojave u Arizoni.

Kurir: Ako bi trebalo da sažmete proteklu predizbornu kampanju u nekoliko rečenica, kako biste je opisali?

- Nemoguće je to opisati. Jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ona bila nepredvidljiva. Svakog dana su se menjali podaci iz anketa. A zbog načina na koji američki sistem funkcioniše, mogla bi da se okonča izuzetno tesnim rezultatom ili možda čak i ubedljivom pobedom. To se odnosi na oboje kandidata. Šta god da se desi, mnogo će ljudi biti uznemireno. Stvari su veoma polarizovane u SAD, baš kao što je to slučaj i u drugim delovima sveta.

Kurir: Kakva je atmosfera u Americi u poslednjim satima pred izbore, uključujući i onu među Amerikancima srpskog porekla?

- Većina Amerikanaca srpskog porekla podržava Donalda Trampa. Međutim, u američkom sistemu su važne savezne države ponaosob. Tako da na mestima poput Ilinoisa koja imaju velike srpske zajednice, to neće biti toliko važno zato što je Ilinois demokratska država koja će biti deo demokratske koalicije. Ilinois će stati uz Kamalu Haris. Na kraju, kao što sam već ranije govorio, srpska zajednica nije baš organizovana onako kako bi trebalo da bude u SAD.

Kurir: Da li ste učestvovali u Trampovoj kampanji ili imali neke kontakte sa njim u poslednje vreme?

- Ja i dalje razgovaram sa predsednikom Trampom. Ali, on radi ono što misli da je najbolje za njegovu kampanju. Postoje trenuci kada pomislim da je on trebalo da stvari uradi drugačije. A, kao što sam prošle nedelje već rekao u radijskoj emisiji Šona Henitija (poznati konzervativni voditelj, prim. nov.) on bi uvek trebalo da priča o graničnoj bezbednosti i ekonomskoj bezbednosti. Ali, on naginje ka tome da ne čita govore i priča o stvarima za koje misli da su važne.

Kurir: Nakon predsedničkih izbora 2020. Vi ste u svojstvu Državnog tužioca Arizone poveli istragu, da li očekujete slične probleme i ove godine?

- Nekompetentnost nije krivično delo. Meni i dalje nije jasno zašto je potrebno toliko puno vremena da se dobiju rezultati iz okruga Marikopa (grad Finiks i okolina, prim. nov.) u Arizoni. Tokom izbora 2022. za Kongres i lokalnu vlast skoro 30 odsto štampača je zatajilo u okrugu Marikopa. I dalje ne mogu da verujem da se to dešava dok ceo svet gleda.

Kurir: Pre pola godine pitao sam Vas da li će Tramp ili još aktuelni američki predsednik Džo Bajden pobediti na ovim izborima i rekli ste da je Tramp u blagoj prednosti, da li biste sada kladili da on može da sutra porazi Kamalu?

- I dalje mislim da je Tramp u blagoj prednosti. Ali je to bukvalno tako tesno. I mislim da svi znamo da, iako je tako tesno, ko god da pobedi, imaće ogroman uticaj na svet. Očigledno je da Donald Tramp ne želi da da SAD budu svetski policajac i skeptičan je po pitanju trošenja novca na uplitanja u inostranstvu.Politika Kamale Haris biće mnogo više intervencionistička. Nekim ljudima se to možda sviđa i to ne samo onima u SAD, već i u drugim delovima sveta. Ali, jasno je da postoji ogromna razlika po pitanju vođenja spoljne politike, u zavisnosti od toga ko pobedi.