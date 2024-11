Koje su to teme koje su bile u fokusu predizborne kampanje i šta bi to moglo da odluči pobednika na predsedničkim izborima?

- Kada Amerikanci dođu na biračko mesto, obično glasaju racionalno i vode se pitanjem ko će im doneti bolji život. Ekonomska pitanja su najvažnija - stanje ekonomije i zdravstvenog sistema uvek su ključne teme, a i sada su u vrhu prioriteta. Među temama su i ilegalne migracije, pravo na abortus, što je za demokrate veoma važno, i to su bile glavne teme u kampanjama oba kandidata od početka do kraja. Zanimljivo je da su u ovoj kampanji značajnu ulogu dobila i pitanja spoljne politike, prvenstveno zbog aktuelnih sukoba u Ukrajini, na Bliskom istoku, i mogućeg sukoba između Amerike i Kine. Trgovinski rat sa Kinom, započet za vreme Trampove administracije, nastavio se i tokom Bajdenovog mandata, što dodatno doprinosi napetosti - istakao je Velebit.

Prema anketama, takozvane „crvene“ države postaju sve „crvenije“, dok one koje su ranije bile izrazito „plave“ sada još više odlaze u "plavo". Stavovi su postali sve čvršći i izraženiji. Šta je razlog za to? Da li se Amerika podelila u tolikoj meri samo u poslednjih nekoliko godina, ili koreni te polarizacije leže dublje u prošlosti?

- Prvo, moram reći da sam umeren glasač, i zaista mi nije jasno do koje mere su neki ljudi postali toliko privrženi jednom kandidatu - ili još češće, protiv onog drugog. Na primer, naša komšinica ne razgovara sa svojom majkom, koja ima 94 godine, samo zato što je glasala za Trampa. To su, po mom mišljenju, ekstremi koji idu predaleko. Često vidimo porodice koje su podeljene, atmosfera među prijateljima postaje napeta - kada se ljudi okupe, kao da niko ne želi da priča o politici, a ako razgovor krene u tom smeru, dolazi do žestokih rasprava. Polarizacija nije prisutna samo u medijima ili među političarima, već i među običnim ljudima, što je zaista tužno i zabrinjavajuće. Do te polarizacije došlo je postepeno. Počelo je još tokom perioda Bila Klintona, kada su republikanci osvojili Kongres, ali kada se pojavio Tramp, to je dodatno podstaklo polarizaciju. Njegova retorika je polarizujuća - stavljao je stvari u crno-belu perspektivu, a njegovi protivnici su, s druge strane, branili status KVO koji je on napadao - rekao je Trifunović i dodao: