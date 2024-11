Moskva ne staje

RUSKA OFANZIVA U PUNOM JEKU: Probijena ukrajinska odbrana na pokrovskom, južnodonjeckom i limanskom pravcu

Na južnodonjeckom pravcu, Oružane snage Rusije su napredovale od severne periferije Šahtjorskoja do zapadnog dela Maksimovke na području širine do 8,42 kilometra i dubine do 1,55 kilometara.