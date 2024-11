Kina, sa svoje strane, ulaže u razvoj oružanih snaga abnormalnom brzinom. Zapadni stručnjaci dižu uzbunu i upozoravaju da danas “Kina ulaže u razvoj vojske na sličnom nivou na kojem su to činile SAD uoči Drugog svetskog rata”.

Broj aviona obuhvaćenih prvim ugovorom nije saopšten, iako se u nekim izveštajima nakon prvog leta navodi da bi mogao da pokrije do 21 avion . U vreme prvog leta, Nortrop Gruman je rekao da je šest aviona bilo u različitim fazama proizvodnje, uključujući i onu koja je već letela, a koja je nazvana „Cerberus“ (Kerber).

Aprila 2024. godine, načelnik štaba američkog ratnog vazduhoplovstva general Dejvid V. Olvin rekao je da možda neće kupiti više od 100 stelt bombardera B-21 Raider 6. generacije koji su trenutno planirani, jer bi se nešto novo sa efikasnijom tehnologijom moglo pojaviti do trenutka kada 100 bombardera bude izgrađeno i isporučeno.

„Mislim da nećemo doći do tog broja do sredine 2030-ih ili nešto kasnije“, rekao je on dodavši da je B-21 “rekordni program”, rekao je Olvin.