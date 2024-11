Do izbora za predsednika SAD je ostalo još manje od 48 sati. S obzirom na to da je već više od 77,6 miliona ljudi glasalo, nova istraživanja pokazuju da Kamala Haris vodi među biračima koji su već glasali u ključnim državama. Izbori se održavaju u utorak 5. novembra, međutim, zbog vremenske razlike s Srbiji će to biti tokom noći između utorka na sredu.