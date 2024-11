- Ako sada preduzmemo prave korake, ako se suočimo sa pretnjama i nedostacima u našim sposobnostima, ako modernizujemo naše oružane snage, ako učinimo društvo i Veliku Britaniju otpornijim, tako ćemo to sprečiti. Ako to uradimo, biće mala verovatnoća (za napad). Ako ne uradimo, to povećava verovatnoću i ohrabruje Rusiju, Kinu i Iran – rekao je on.