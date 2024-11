- Što se tiče kampanje oba kandidata, zaboravili smo na Džo Bajdena, jer je i on bio u trci. Da krenemo od demokrata, Kamala Haris je nastavila njegovu kampanju, odnosno politiku koju zastupa demokratska partija unazad nekoliko decenija, nije mnogo istupala, verovatno da bi osigurala glasače. Jedino gde sam uvidela da je Kamala istupila i to snažno, jeste podrška ženama po pitanju abortusa, a to brine celu Ameriku, žene i muškarce, sigurno vide nešto dobro u tome. Sa druge strane, što se tiče Trampa, greška je bila što je njihova partija kandidovala Trampa jer su se oslonili na to da će on da vodi trku protiv Bajdena i da bi po anketama imao mogućnost da ga pobedi, ali nisu očekivali da će doći do promene i da će Haris biti postavljena za kandidata.