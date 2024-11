Studenti na Montgomeri koledžu u Rokvilu u državi Merilend nedavno su organizovali probno glasanje, sa kopijama glasačkih listića, a pozvali su i izborne zvaničnike da edukuju birače. To je pokušaj da se studenti pripreme za glasanje na američkim predsedničkim izborima, prenosi "Glas Amerike".

"Finansijska pitanja o dugu zemlje. Zaista ne razumem dobar deo toga, ali ako pogledam, to izgleda kao velika cifra. Ne razumem zašto je toliko visoka", navodi Namdi Ifedžuka, takođe učesnik probnih izbora.

"Nećete doći do glasača Generacije Z preko telefonskih poziva jer verovatno imaju uključenu blokadu takvih poziva ili se neće javiti na broj koji ne znaju. Mi smo generacija društvenih medija. Sve što posmatramo se nalazi na društvenim mrežama. Vesti dobijamo sa društvenih mreža".

"Rekao bih da je TikTok za mlađe ljude primarna aplikacija za dobijanje vesti. To je moja glavna platforma. Mislim da je glavni razlog što se to može svariti. Mnogo vesti koje vidite na TikToku traju 30 do 60 sekundi".