Ni Pobeda Donalda Trampa, ni pobeda Kamale Haris na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, ne bi bila iznenađujuća. Jedino iznenađenje bilo bi da rezultat ne bude izuzetno tesan.

Koplja se tradicionalno lome u kolebljivim državama i sada će pobedinka najsigurnije odlučiti baš ti neodlučni. A oni sasvim odlučni – Ameriku su potpuno polarizovali. Baš takva je bila politička kampanja.

Gosti specijal emisije "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Ivan Trifunović, član Savetodavnog odbora “Pupin inicijative”, Marko Dašić, Fakultet političkih nauka i Mladen Lišanin, spoljnopolitički konsultant.

S obzirom na to da je Trifunović Amerikanac sa pravom glasa, a srpskog porekla naravno, obavio je svoju dužnost i glasao, pa je komentarisao kako je to funkcionisalo:

00:53 Ivan Trifunović usled izbora u Americi: "Ja sam već glasao putem pošte, poslao sam svoj glasački listić!" Izvor: Kurir televizija

- Več sam glasao putem pošte, naručio sam taj glasački listić koji sam popunio, te se on stavi u kovertu i pošalje se. Za takvo glasanje se odlučilo mnogo ljudi jer je prekretnica toga bila tokom korone, pre toga je mnogo manji broj tako glasao, pa su se ljudi tokom pandemije navikli na to, uvideli su da je to zgodno, ne treba da se čeka u redu, i da ne moraju to u utorak kada je radni dan, već kada njima odgovara i da to pošalju putem pošte.

Lišanin je uporedio prošle izbore, sa ovim sada:

Shutterstock, AP Jacquelyn Martin, AP Matt Freed, Polymarket.com

- Na prethodnim izborima izlaznost je bila prilično visoka, dve trećine ljudi sa efektivnim pravom glasa je glasalo, a to je izgledalo tako što je Tramp dobio najviše glasova u istoriji izbora, ali je imao tu nesreću da je Bajden dobio više. Dakle, obojica su dobila ogroman broj, godila im je i odgovarala velika izlaznost. Očekujem da sada izlaznost bude takođe visoka i ne očekujem da će ona biti faktor pobednika, već da će taj faktor zavisiti u ove tri ili četiri države u koje su sve oči upre.

Dašić je analizirao šta će navesti glasače da glasaju za Trampa, a šta za Kamalu:

04:52 Dašić je analizirao šta će navesti glasače da glasaju za Trampa, a šta za Kamalu Izvor: Kurir televizija

- Samo su retorički nastupi bacili u senku ono što su prave brige birača u Americi. Oni su vrednovali i teoriju Bajdena, ono što sada sprovodi Kamala Haris, ali sigurno da vrednuju i ono što je Tramp radio u periodu od 2017. godine i 2021. godine. Tramp 2016. godine i sada nije isti čovek, više nije čovek bez političkog iskustva. On se odlično snašao, mislim da je privoleo veliki broj ljudi da podrži republikance. Sada je na testu da li on kao politička ličnost može da zadobije poverenje. To je na opšten nivou nešto što građani vrednuju, on je bio prilično jasan u vezi potencijalne politike koju bi vodio, i povodom imigracije, ekonomije, spoljne politike, a nešto manje po pitanju prava na abortus. Možda i ne čudi što upravo to pitanje Kamali Haris donosi prednost. To je pitanje koje će značajnu kategoriju birača, odnosno žene, motivisati da upravo njoj daju glas.

Trifunović je pojasnio kako izgleda američki sistem:

- U njihovom izbornom sistemu, svaka država glasa, i ko pobedi uzima sve te glasove. Recimo, Tramp je sa velikom razlikom pobedio 2016. godine, iako je imao 3 miliona glasova manje. Pokušaću da vam pokažem, ima sedam država obeležene žutom bojom, tu se vodi bitka, a pokazaću vam i u tim državama kako su najnoviji proseci svih polova, tu je mala razlika, Haris ima prednost manje od jednog procenata u dve države, a u ostalim Tramp ima blagu prednost. Međutim, ako bi Kamala ponovila ono što je uradio Bajden, ona će da osvoji izbore, što se tiče tih kritičnih država. Dakle, Tramp mora da osvoji barem jednu od tri države na srednjem zapadu. Da recimo Tramp osvoji Pensilvaniju, Severnu Karolinu i Džordžiju, onda će on imati tih magičnih 273 glasova. Dakle, potpuno je neizvesno, sve razlike su manje od jednog procenta, na kraju je Pensilvanija ključna država, svi se fokusiraju na nju, tu se vodi najveća bitka.

Trifunović je pričao o apsurdu koji se dogodio njegovoj supruzi:

03:14 Trifunović glasao u Americi, pa otkrio: Supruzi su rekli da je 40.000 glasačkih listića izgubljeno Izvor: Kurir televizija

- Moram da vas razočaram, moja supruga je tražila "Absentee ballot" i nije joj stigao, onda je poslala ponovo i stigao joj odgovor da ne može dvaput da traži i da mora da ode na izborno mesto. Kada je otišla tamo, pola dana je jurila, a žena koja tamo radi joj je rekla da je izgubljeno 40.000 glasačkih listića. To će da da municiju Trampu da osporava rezultate, još uvek se dešavaju takve stvari, neke greške, pa se to koristi u političke svrhe. Lično verujem u ukupni integritet izbora.

Lišanin je komentarisao izjavu Trampa da ako izgubi, izbori su zasigurno namešteni:

- Ovo je jedna linija njegove argumentacije i plasira retoriku koja je zapaljiva, izgleda kao da lupeta u hodi i smišlja, ali je sve to smišljeno i vrlo racionalno insistira na tome jer zna da to mobiliše deo glasačkog tela koji mu je krucijalan. U trenucima kada nastupa staloženije, govorio je neke stvari koje su elementarno istinite, što se tiče da bi izbori trebalo da se završe u jednom danu tako što pokažete da ste državljanin i sliku. Tramp bi možda mogao o tome da razgovara sa nekim zakonodavcima, ali njega to ovog puta suštinski ne zanima, igra po pravilima koja jesu, ima svoju retoriku, a sada je znatno spremniji nego što je bio 2020. godine.

Dašić je pričao koliko je značajan aspekt tog marketing trika i šarma:

- To igra ogromnu ulogu, kao uopšte uloga u politici koja je rastuća od pojave televizije. To je nešto što je znatno umanjivalo šanse Kamale Haris, to odsustvo sa medijske scene u kampanji, možda zbog toga što nije bila najsigurnija u svoju ličnost i harizmu, ali i ispravnost svojih nastupa. Mislim da je ona pokazala manje harizme tokom predizborne kampanje, kao što je Tramp možda i preterivao, imao je momente kada je trebalo da posluša ljude iz tima, pogotovo ono pred debatu dva predsednička kandidata.

Iz Vašingtona teži multipolarni diktat, a na pitanje da li će ovo biti referendum koji će odrediti dalju poziciju Amerike u očima ostatka sveta Dašić je rekao sledeće:

- U kratkom roku ne možemo očekivati tektonske promene spoljne politike, to je ogroman brod koji je teško zaokrenuti u odnosu na strateški pravac kretanja. Strateško mišljenje absorbuje čak i velike političke pojave kao što je Donald Tramp. Nisam siguran da će biti velikih promena čak i nezavisno kakv će ishod biti, a to se odnosi na ciljeve. U načinima ostvarivanja istih ipak će doći do većih razlika što smo imali prilike da vidimo u prethodnoj Trampovoj administraciji. Nesumnjivo je da je njegova taktika zasnovana na ličnim odnosima sa stranim liderima, kao i inicijativa zasnovanih na ovom diplomatskom principu.

U studijo "Usijanja" pridružili su se novi sagovornici, Vuk Velebit, izvršni direktor Pupin inicijative, Milan Kristić i Stevan Nedeljković sa FPN-a.

Krstić je sumirao političke teme Kamale Haris:

02:11 Milan Krstić je sumirao političke teme Kamale Haris Izvor: Kurir televizija

- Objektivno jedan od hendikepa u njenoj kampanji bilo je kratko vreme za objašnjavanje svojih stavova imajući u vidu da je u kampanju ušla krajem jula meseca kada se Bajden povukao. Sa druge strane, neki bi rekli da je to možda bila i prednost, imajući u vidu da je imala manje vremena da bude pod vatrom, a naročito u vezi sa politikom aktuelne administracije čiji je ona bila deo, iako pokušava da pobegne od bilo kakve odgovornosti i da samo za sebe uzme one uspehe koje je aktuelna administracija postigla. Mislim da je ona slala dve ključne poruke, jedna je proaktivna, o zaštiti prava žena i demokratska prava svih Amerikanaca i govorila je da su ta prava najviše ugrožena od strane Donalda Trampa. Ona je htela da se predstavi kao bolji izbor za većinu Amerikanaca. Druge stvari su bile reaktivne, pokušaji da se izbegnu odgovori u vezi sa njenim legatom u prethodne četiri godine, a konkretno i pre svega mislim na vođenje politike upravljanjem granica.

Nedeljković je spomenuo teren na koji je ušla Kamala Haris kada je krenula pogrdnim imenima da naziva Trampa, sa obzirom na to da je u tom segmentu iskusniji predstavnik republikanaca:

- Nisam siguran da je smela da dozvoli da upadne u to. Međutim, situacija u SAD je toliko polarizovana da i njeni glasači to neće da joj zamere. U prvoj fazi je istakla dostignuća administracije Bajdena, njoj je bilo povereno da se bavi južnom granicom SAD i mislim da to nije uradila na pravi način. Otuda je u drugoj fazi išla u direktne napade na Trampa i nekada je ta granica prevazilazila granicu dobrog ukusa. Najbolji deo njene kampanje je ona treća faza, kada su bile jasne poruke ujedinjenja i ljubavi, nisam siguran da mogu da kažem da bi takva kampanja bila delotvornija, ali imajući u vidu suzavanje margine, mislim da su takve poruke dobre. To jesu glasači koji žele da čuju pomirljive poruke.

