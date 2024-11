“Jutros su se vodile borbe u pravcu Berestkova. Ovde se javlja sledeća situacija: ako Rusi zauzmu prugu severno od Berestkova, onda će im to dati način da kontrolišu put za Kurahovo. To će dovesti do pogoršanja snabdevanja municijom u gradu. Bilo je napada na selo Zarja, oni se takođe kreću ka Solncevki i imali su taktički uspeh”, tvrdi vojnik ukrajinskih snaga sa pozivnim znakom Mučnoj.