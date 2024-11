- Za sada deluje da je ovo ubedljiva pobeda Trampa i republikanaca. Dodatna zanimljivost je da se Trampu daju velike šanse da osvoji tzv. "popular vote", dakle ukupan broj glasova, a ne samo kada je reč o elektorima. To je veoma veliko iznenađenje jer su demokrate ponavljale da ukoliko bi bilo sve kako treba i ukoliko broj glasova ne bi zavisio od elektronskog koledža, da bi oni pobedili. Ukoliko tramp dobije "popular vote", to znači da teorije demokrata padaju u vodu - rekao je Velebit.

- Na istom listiću se glasa za Kongres, predsednika i Senat. Onda se stavi taj listić u kovertu koja se potpiše i onda se ona stavi u drugu kovertu koja se zapečati i onda se to poštom pošalje. Mnogi ljudi, kada je bila korona nisu hteli da izlaze na birališta i onda su iskoristili to pravo da pošalju poštom. To im se dopalo jer ljudi ne moraju da čekaju u redu, ipak je utorak radni dan. To su onda uveli kao praksu - istakao je Trifunović.