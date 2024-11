- Ona zaista nastoji da bude predsednik svih Amerikanaca, što je potpuno suprotno od Donalda Trampa, koji svađa ljude. Svakoga ko mu se protiv, on je nazvao unutrašnjim neprijateljem i čak im pretio vojskom. Kamalina je obećala da će u svojoj vladi imenovati barem jednog Amerikanca i da će slušati i sarađivati sa ljudima bez obzira da li su glasali za nju ili ne. Njen pristup je jedinstvena Amerika i predsednik svih građana, jer su potrebe glasača u Mičigenu veoma slične potrebama glasača u Kaliforniji. To je ekonomija koja ide u prilog radnom narodu, a ne samo za milijardere.

- Vrednosti Kamale Heris odražavaju američke vrednosti, a to su sloboda, demokratija i samostalnost, što je suprotno od onoga što Vladimir Putin nameće ukrajinskom narodu. Moram da kažem da sam zahvalan srpskom narodu koji je raširenih ruku primio ukrajinske izbeglice, što se Srbija glasala u Ujedinjenim Nacijama, uz SAD, da se osudi ruska agresija. Ne verujem da će se Kamala Heris u većoj meri razlikovati od Bajdena kada je reč o podršci Ukrajini. Donald Tramp bi bio mnogo drugačiji od Bajdena. On se divi PUtinu i gotovo odmah bi nametnuo rešenje Ukrajini po kome bi ta zemlja izgubila gotovo svu svoju teritoriju. Ne bi bilo nikakvih garancija da bi Zelenski ostao predsednik i više ne bi bilo američke pomoći. Nastao bi raspad alijanse zemalja NATO i zemalja koje nisu u NATO, ali koje su sarađivale sa nama, i pomagale da Ukrajina dobije potrebnu pomoć.

Šta bi moguća promena administracije u Americi, odnosno nastavak vladavine demokrata, mogla da donese Srbiji? Kako bi se to odrazilo na situaciju u srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji i kako bi to pomoglo pregovore o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine?

- Nema limita ili granice kada je reč o odnosima SAD i Srbije. Ti odnosi su procvetali u poslednjih nekoliko godina. Dva puta sam bio u poseti Beogradu za vreme Bajdenove administracije i svedok sam entuzijazma naše ambasade i rukovodilaca Srbije kada je reč o našim odnosima, u oblastima ekonomije, odbrane, kulture, religije i sportu, što je jedan od mojih omiljenih domena. To je odnos koji cveta na sve načine i nastavićemo da podržavamo Srbiju. Ne mogu da govorim u ime Kamale Haris u pogledu nekakvog konkretnog plana za Srbiju, ali mogu da kažem da kao visoko pozicionirani demokrata u Kongresu mogu da nastavim da se zalažem za jačanje tih odnosa i da nastavim sa očekivanjima koje imamo kada je reč o rešavanju pitanja odnosa Kosova i Srbije. Podržavam mnoga saopštenja naše ambasade na Kosovu u poslednje vreme u vezi sa zabrinutošću zbog tamošnjih dešavanja. Takođe želim da kažem nešto o Trampu i njegovom odnosu prema Srbiji i to se tiče njegovog stava prema bilo kojoj drugoj zemlji. Taj stav se neće zasnivati na američkim vrednostima, već isključivo na tome što najviše odgovara Donaldu Trampu. Videli smo to kada je telefonirao Zelenskom i rekao mu da ćemo zadržati pomoć od 350 miliona dolara koju je kongres već odobrio, osim ako Zelenski ne pomogne Trampu tako što će iskopati neke kompromitujuće informacije o njegovom političkom protivniku u to vreme, Džou Bajdenu. Svaki odnos koji Tramp gaji u spoljnim poslovima biće zasnovan isključivo na interesima. Može se desiti da ste u nekom trenutku na njegovoj strani, ali ako od vas zatraži nešto što ne možete da ispunite, budite upozoreni da se sutradan već možete naći na suprotnoj strani. To nije odnos kredibiliteta i poverenja između dve zemlje. Mogu da obećam mnogo veću stabilnost za Srbiju ili bilo kog našeg saveznika ako na vlasti bude administracije Kamale Heris i Volsa nego što bi to bio slučaj ako bi Tramp došao na vlast.