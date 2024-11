Ali analitičar CNN Džon King kaže: "Ako su izbori 2020. bilo kakav pokazatelj, moglo bi doći do sporog pomeranja ka demokratskoj strani preko noći i ujutru ".

Tramp je vodio, ali je Bajden pobedio

Naime, na izborima 2020. Tramp je u Džordžiji u 9 sati uveče vodio sa više od 240.000 glasova i više od 15 procentnih poena prednosti . Do ponoći je i dalje imao skoro 10 poena prednosti. Ali 12 sati kasnije u podne, Bajden je počeo da smanjuje Trampovo vođstvo dok su glasački listići prebrojani poštom , a republikanski kandidat vodi sa nešto više od 2 poena.

Do petka, Bajden je preuzeo vrlo malu prednost od samo nekoliko hiljada glasova, koja je porasla na 0,1 poen kada je u subotu proglašena pobeda u Džordžiji u njegovu korist.

- To ne znači da će Harisova pobediti u Džordžiji, ali se može desiti. To znači da još uvek postoji matematička mogućnost za to - rekao je King, napominjući da će se glasovi ove godine brojati brže nego pre četiri godine.