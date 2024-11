Američki predsednički kandidat Donald Tramp stigao je u odmaralište Mar a Lago, gde se obratio svojim pristalicama.

Njega su pristalice dočekale skandiranjem "SAD, SAD...".

Tramp je rekao da on ima hiljade prijatelja, i da su oni svi danas ovde.

- Ovakav pokret svet nije video, i iskreno verujem da je ovo najveći politički pokret u istoriji naše zemlje. Sada će da dostigne novi nivo važnosti. Pomoći ćemo našoj zemlji da se zaleči, nama treba pomoć. Popravićemo situaciju na granicama, večeras smo napravili istoriju - rekao je on.

AP/Lynne Sladky

Ističe da deca u Americi zaslužuju sigurnu Ameriku, i da je ovo novo zlatno doba u SAD.

- Pobedili smo i u Severnoj Karolini, Džordžiji, Pensilvaniji... Pobeđujemo u Mičigenu i Viskonsinu. Imaćemo 350 elektorskih glasova. Nije bilo drugog puta za pobedu. Osvojili smo i glasove naroda, a ne samo elektora. Ovi divni ljudi pored mene su mi pomogli da ostvarim pobedu. Nadam se da ćete se jednom sećati ovog trenutka, i pamtiti ga kao veliki trenutak kada se sve promenilo - kazao je Tramp.

Preuzeli smo kontrolu i u Senatu, rekao je on.

- Želim da se zahvalim mojoj prelepoj supruzi Melaniji, prvoj dami, koja je objavila najprodavaniji bestseler trenutno u našoj zemlji. Ona je uradila odličan posao, i mnogo radi da pomogne ljudima. Želim da se zahvalim celoj svojoj porodici, svojoj sjajnoj deci. Svako misli da su njegova deca sjajna, ali zaista želim da im se zahvalim još jednom - istakao je Tramp.

Želim da budem prvi koji čestita izabranom podpredsedniku Džejmsu Dejvidu Vensu, dodao je on.

- On je borben tip! Rekao sam mu da ide u neprijateljstvo "leglo", na te televizije. Na CNN, MSNBS, i on je otišao i potpuno ih razbio - kazao je Tramp.

Džej Di Vens se zahvalio Trampu što mu je ukazao poverenje.

AP/Evan Vucci

- I mislim da smo videli najveći politički kambek u istoriji SAD. Pod vođstvom predsednika Trampa nećemo prestati da se borimo za vas i vašu decu. Posle političkog kambeka, vodićemo najveći ekonomski kambek u američkoj istoriji - rekao je Vens.

Tramp je kroz smeh rekao: "Ispostavilo se da je on dobar izbor. Malo su me napadali zbog njega, ali on ima dobar mozak".

On se potom obratio Ilonu Masku.

- Zvezda je rođena. Sedeli smo večeras, gledao sam njegove rakete. To je 22 sprata visoko, i gledao sam kako se spušta. I gledao sam tu vatru, i pomislio sam: "Ovo samo Ilon može da uradi". Razgovarao sam sa jednim veoma važnim tipom. I morao sam da prekinem razgovor da bih gledao kako sleće raketa. Kako je to nežno bilo, kao da držite svoju bebu. I znao sam da je to Ilon. Rusija to ne može da uradi, Kina ne može, ne može čak niko u Americi osim Ilona - kaže Tramp.

Pozdravio je potom Brajsona Dešamboa, američkog golfera, i Dejnu Vajta, vlasnika UFC-a, koji su dočekani aplauzima.

- Niko ne zaslužuje ovo više od njega. Ovo je kao nezaustavljiva mašina, on ide napred i ne zaustavlja se. Ovo je karma, i on ovo zaslužuje - rekao je Vajt. On se zahvalio svim podkasterima kod kojih je Tramp gostovao, pre svega Džoa Rogana i Tea Vona.

AP/Evan Vucci

Tramp se posebno zahvalio milionima vrednih Amerikanaca, i kaže da su mu oni doneli pobedu.

- Vratićemo vam sve! Uradićemo odličan posao, moramo da preokrenemo stvari. Ovo će zauvek biti zapamćeno kao dan kada su Amerikanci povratili kontrolu nad svojom zemljom - kazao je on.

Naglasio je da Amerika ima više nafte od Saudijske Arabije i Rusije.

- Isplatićemo svoje dugove, smanjićemo poreze. Kina nema to što mi imamo! Imamo i najbolje ljude, to je najvažnije. Ova kampanja je bila istorijska. Nikada nije bilo viđeno nešto slično. Da su se i mladi i stari, i ljudi iz provincije i iz gradova, udružili. Hoćemo da imamo sigurne granice, jako obrazovanje, jaku vojsku. Koju nadam se nećemo morati da koristimo. Nismo imali ratove kada sam ja bio predsednik, već smo pobedili Islamsku državu - rekao je Tramp.

AP/Alex Brandon

Dodao je da će on "zaustaviti ratove", ne govoreći tačno o kojim ratovima misli.

- Mnogi su mi rekli da mi je Bog sačuvao život sa razlogom. To je bilo da sačuvam našu zemlju i vratim je na pijedestal. Zadatak pred nama nije lak, ali ću uneti svoju borbenost u rad koji ste mi poverili - kazao je Tramp.

Rekao je da će krilatica "Obećano-ispunjeno" obeležiti njegov novi mandat.

- Neka vas blagoslovi Bog, i neka Bog blagoslovi Ameriku - kazao je on.