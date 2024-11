Situacija u kojoj se sada nalaze i on i zemlja su daleko drugačije od one koju je ostavio za sobom. Mnogo toga se izdešavalo u međuvremenu – u Trampovom političkom životu, naciji i globalno. Buknula su dva velika rata – jedan u Evropi, drugi na Bliskom istoku, migrantska kriza, inflacija, pandemija kovida, koja je počela u vreme njegovog mandata. Sve navedeno je ostavilo posledice na ekonomiju, a upravo to najviše muči američke glasače.