On kaže da ceni posvećenost Donalda Trampa pristupu "mir kroz snagu".

- Upravo to je princip koji praktično može da približi pravedan mir u Ukrajini. Nadam se da ćemo to zajedno sprovesti u delo. Radujemo se eri jakih Sjedinjenih Američkih Država pod odlučnim vođstvom predsednika Trampa. Računamo na kontinuiranu snažnu dvostranačku podršku Ukrajini u Sjedinjenim Državama - napisao je on na društvenoj mreži X.