"Večeras stvaramo istoriju, jasno je da smo ostvarili najveći politički uspeh do sada, političku pobedu koju Amerika nije do sada videla“, rekao je Tramp tokom obraćanja nakon predsedničkih izbora. Pobeda Trampa ocenjuje se kao najveći politički povratak u istoriji SAD.

- Uvek sam se držao onog opreznog pristupa, neću da kažem šta sam mislio, ali građani su imali sliku da je to tanko i blizu, Tramp je na kraju dobio sve tri kolebljive države, sve postaju crvene. Narednih meseci do inauguracije je interesantno jer će biti pregovora, razgovora, kreiranje kabineta, pa ćemo da vidimo može li Tramp da ispuni sve ono što je obećavao. Takođe je interesantno i što je pomenuo za porez, odnosno da se neće oporezivati prekovremeni rad, zarade u industriji usluga. Što se tiče rata u Ukrajini, svega je četiri odsto Amerikanaca interesovalo to pitanje, dok nas u Evropi to i te kako interesuje. Postoji i onaj deo da se razbukta sukob na Bliskom istoku kako bi se sprečilo širenje ratnih dejstava u Ukrajinu.