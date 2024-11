- Imaće veliki uticaj, ako tako mogu da kažem. To smo već videli za vreme Trampove administracije. Njegova politika "Amerika na prvom mestu" bila je nešto veliko u međunarodnim odnosima i to se manifestovalo povlačenjem američkih trupa, ali ne na vojnom planu, već i na diplomatskom. Politika "Amerika na prvom mestu" se ogledala u povlačenju američke spoljne politike, uglavnom iz tradicionalnih zemalja saveznica, posebno u Evropi. Sa demokratama i najviše sa poslednjom administracijom, imali su upravo suprotno - afirmaciju savezništva od strane Bajdenova administracije i stalni razgovori sa saveznicima. To su dve velike razlike koje mogu da utiču na lokalne vlade, čak i ovde u Evropi.

- To je dobro pitanje. Tramp često govori o svojim ličnim odnosima sa nekim autokratama kao što je severnokorejski diktator Kim Džon Un i Vladimir Putin. Pokušao je da izgradi i lični odnosa sa Si Đin Pingom, predsednikom Kine. Ne znamo tačno koliko takvi lični odnosi mogu da utiču na politiku. Imamo jedan primer, za vreme prve Trampove administracije, u odnosima sa Kim Džong Unom i sa onim što je Tramp pokušao direktno da izgradi sa njim, to nije imalo srećan kraj. O denuklearizaciji se nije ni razgovaralo i pregovori Sjedinjenih Država i Severne Koreje su posle kratkog vremena prekinuti. Sa jedne strane, jako je teško rešiti neka pitanja i probleme, a kamoli rat, u ličnom odnosu sa nekim liderom.

- To je komplikovano i ujedno najveće pitanje kada je reč o američkoj nacionalnoj bezbednosti. To je praktično nestranačko pitanje, jer i republikanci i demokrate smatraju Kinu velikom pretnjom za međunarodnu bezbednost. Oni se na različite načine bave tom pretnjom. Za vreme prvog Trampovog mandata videli smo koliko je oštra bila reakcija Donalda Trampa, iako je pokušao da izgradi lični odnos sa Si Đin Pingom. Demokrate su postupale manje više slično, s tim što nisu bili tako oštri i nastojali su da drže dijalog otvorenim, direktno sa Kinom i to na više nivoa - od klimatskih promena do odbrane. Istovremeno, međutim, čak i u krugovima najekstremnije levice među demokratama u Americi, Kina se smatra pretnjom. Sve zavisi od toga u kojoj meri to žele da pokažu.