U maju, porota Njujorčana proglasila ga je krivim po tačkama u vezi sa isplatom tajnog novca zvezdi filmova za odrasle, Stormi Danijels. Njujorški sudija Huan Merčan odbacio je Trampovu presudu od septembra do 26. novembra, nakon izbora.

Ali da jeste, njegovi advokati bi odmah uložili žalbu na kaznu, tvrdeći da bi ga zatvorska kazna sprečila da obavlja svoje službene dužnosti i da bi trebalo da ostane na slobodi do žalbe, dodala je Rendelman.

Specijalni advokat Džek Smit podneo je prošle godine krivičnu prijavu protiv Trampa zbog njegovih napora da poništi svoj izborni poraz od Džoa Bajdena 2020. godine — kada je došlo do napada na Kapitol i kada se Tramp izjasnio da nije kriv.

- Dobro je utvrđeno da aktuelni predsednik ne može biti krivično gonjen, tako da će slučaj izborne prevare u Okružnom sudu u Vašingtonu biti odbačen - rekao je on.

To je rekao Trampov advokat Stiv Sadou na pitanje sudije da li bi Tramp i dalje mogao da mu se sudi ako bude izabran.

- Odgovor na to je da verujem da prema klauzuli o supremaciji i njegovim dužnostima kao predsednika Sjedinjenih Država, ovo suđenje se uopšte neće održati sve dok on ne napusti svoj mandat - rekao je on.