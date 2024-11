U najskupljoj izbornoj kampanji svih vremena, Maskove donacije verovatno su imale ključnu ulogu, kaže politikolog Jan Ratje. On je stručnjak za desničarski ekstremizam i teorije zavere u Centru za monitoring, analizu i strategiju CeMAS.

„Ilon Mask je čitavu stvar doveo do vrhunca sa svojom lutrijom“, kaže Ratje za DW. On je davao milion američkih dolara dnevno Trampovim pristalicama u „kolebljivim“ američkim državama.

„Ovde se često strahuje da dezinformacije imaju veliki manipulativni uticaj. Mislim da one više imaju uticaja na formiranje identiteta.“ Oni koji na platformi Iks dele lažne tvrdnje, poput onih o migrantima koji jedu kućne ljubimce, ne veruje nužno u istinitost tih tvrdnji.

Da li se to odnosi i na Nemačku, gde se sledeće godine održavaju parlamentarni izbori? Da, kaže Hofman. „Ali ono što se drastično razlikuje je nacionalna medijska scena. „Ona ima značajan uticaj na to da li dezinformacije mogu da razviju svoj efekat formiranja identiteta. U Nemačkoj bi to bilo ublaženo kroz medijsku scenu koja manje širi lažne tvrdnje.